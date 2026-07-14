Осъждан за блудство е назначен за охранител в столично училище, отново е арестуван

Кадър bTV

Работи ли на практика регистърът за педофили у нас? Темата отново е на фокус, след като мъж, осъждан за блудство и порнография, е нает като охранител в училище и отново задържан заради криминално поведение срещу дете.

Вече бившият охранител е на 42 години. Осъждан е три пъти и е лежал зад решетките за блудства с малолетни, предава bTV.

През 2010 г. в дома му са открити порнографски материали с момчета и сцени с оръжия. През 2025 г. обаче съдебното му минало отново става чисто.

След като е реабилитиран, мъжът започва работа в столично училище, където учат деца от 1-ви до 12-и клас.

Не минава и седмица, преди да качи в социалната мрежа неприлична снимка, на която отбелязва и ученик.

„Непълнолетното момче е споделило за случая на родителите си, които са подали сигнал в полицията. Лицето е задържано“, посочва Мирослава Чифчиева, зам.-районен прокурор в Софийската районна прокуратура.

Родители на деца от училището са в шок.

„Един такъв човек има поведение на рецидив съответно с години, с реални жертви. Този човек отново се озовава близо до деца, абсолютно необезпокояван, по абсолютно законен начин, с абсолютно изрядни документи. Това е скандално! Скандално…“, казва Мариела Нейкова, майка.

След запитване на bTV правосъдният министър настоя за проверка на делото в Софийския градски съд, завършило с реабилитирането на мъжа. Така той успява да представи нужните документи пред охранителната фирма, която го наема на работа и го разпределя в училището.

„Подчертавам – неговото свидетелство беше абсолютно чисто“, казва Ангел Тянков, юрисконсулт на охранителната фирма.

От МВР посочват, че при наемане на служители за занимания с малолетни и непълнолетни работодателят е задължен да направи справка в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия.

„Наредбата няма връзка с нашата дейност. Охраната на деца по занятие е съвсем друга дейност. Фирмите за охрана в училищата извършват контролно-пропускателна дейност и охрана на имущество“, казва Ангел Тянков, юрисконсулт на охранителната фирма.

Фирмата настоява за законодателни промени, така че в бъдеще фирмите да разполагат с цялата информация за кандидатите, включително и реабилитациите им.

Потърсихме и директорката на училището, но не я открихме за коментар.

А родителите питат – има ли в момента превенция на подобни случаи на практика?

„И това е много страшно, защото това са нашите деца. Кой какво прави в това отношение?“, казва Мариела Нейкова.

Максималната присъда, която може да получи мъжът за последното си провинение, е 6 години лишаване от свобода. Делото още не е започнало по същество.

Редактор "Екип на Петел",

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