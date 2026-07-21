Осем български национали познаха, че Испания ще стане шампион

Стопкадър: БНТ

Осем от футболистите от националния отбор на България познаха, че Испания ще стане световен шампион. В импровизирана анкета в дните преди старта на Мондиал 2026 почти всички от тима на Александър Димитров дадоха своята прогноза относно бъдещия световен властелин, пише Sportal.bg .

Осем от "лъвовете" се показаха като футболни разбирачи: Росен Божинов, Георги Русев, Мартин Георгиев, Патрик-Габриел Галчев, Димитър Велковски, Петко Панайотов, Кристиан Димитров и Андреа Христов. Всички те посочиха "Ла Фурия Еспаньола" и не сбъркаха.

Любопитно е, че нито един глас на "лъвовете" не отиде за досегашните световни шампиони от Аржентина, но звездата на Барселона Феран Торес свали "гаучосите" от трона и донесе втората световна титла на испанците.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!