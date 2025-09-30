Осем български тенисистки в основната схема във Варна

Пекселс

Осем български тенисистки ще играят в основната схема на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК Суперспорт.

Виктория Велева, Валерия Гърневска и Зиновия Ванева преминаха успешно квалификациите, предаде БНР.

В първия кръг Виктория Велева ще играе срещу Джиневра Монтебруно (Италия), Валерия Гърневска ще стартира срещу Патриция Гойна (Румъния), а Зиновия Ванева започва срещу четвъртата поставена Сара Долс (Испания).

Поставената под номер 2 в схемата Лидия Енчева излиза в първия кръг срещу Елизавета Труш (Украйна), Йоана Константинова срещу Лора Бохнер (Германия), а Мелис Расим срещу петата в схемата Сара Файмонова (Чехия).

Алекса Каратанчева и Рада Колева получиха "уайлд кард" от организаторите. Карататчева ще играе в първия кръг срещу Юлия Букулей (Румъния), а Колева започва срещу Анастасия Цветкович (Сърбия).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!