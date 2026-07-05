Осем души, сред които четири деца, бяха ранени при стрелба в Ню Йорк по време на честванията за Деня на независимостта
Пиксабей
Осем души, сред които четири деца, бяха ранени при стрелба късно снощи по време на честванията за Деня на независимостта в квартал Кони Айлънд в нюйоркския район Бруклин, съобщи Ройтерс, позовавайки се на полицията в Ню Йорк.
По данни на полицейското управление, сигналът за стрелбата е получен около 22:37 ч. местно време.
Според Ей Би Си Нюз, цитирано от БТА, сред пострадалите са двама мъже, две жени и четири деца на възраст 14, 12, 7 и 6 години.
Всички ранени са транспортирани в болници.
Седем от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние.
Полицията е открила огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Разследването продължава.
Вчера САЩ отбелязаха 250-годишнината от обявяването на своята независимост.
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