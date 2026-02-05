Осем души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Осем души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, 40 - от началото на годината, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си. Вчера е имало седем катастрофи, като няма загинали, отбелязва БТА.

Трима души са ранени при катастрофи в София.

От началото на месеца трима души са загинали, а 58 са ранени при 49 катастрофи. От началото на годината 566 са ранени при 462 катастрофи.

В сравнение с 2025 г. се отчитат с четири повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

