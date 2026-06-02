Осем години затвор за шофьора на АТВ, причинил смърт в София

Снимка: Булфото

Софийският градски съд (СГС) осъди на осем години лишаване от свобода Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в столичния квартал „Христо Ботев“, при която на 14 юли 2025 г. един човек загина, а друг беше ранен. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Според съдебния състав подсъдимият е нарушил разпоредбите на Закона за движението по пътищата, като деянието е извършено по непредпазливост, посочва БТА. Съдът постанови Валентин Асенов да изтърпи наложеното наказание при първоначален общ режим.

Съдът отне в полза на държавата лекия автомобил, използван при извършването на престъплението.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Софийския апелативен съд.

Припомняме, че през октомври 2025 г. Софийският апелативен съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в столичния квартал „Христо Ботев“. Председателят на съдебния състав тогава посочи, че има опасност Асенов да извърши друго престъпление, тъй като катастрофата се е случила, докато обвиняемият е бил в изпитателен срок. Асенов е шофирал и под въздействие на наркотици.

