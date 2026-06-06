Осем къщи са пострадали от обилните валежи във врачанското село Лиляче
Снимки: Областна администрация - Враца
В село Лиляче осем къщи са пострадали от обилните валежи, каза за БТА кметът на населеното място Росен Петков. По думите му няма бедстващи хора, ситуацията е овладяна, в някои от къщите е имало около 40 см вода в приземните етажи.
Направили сме каквото е необходимо, били сме навсякъде, по къщите с екипите на пожарната, но водата вече се отдръпна. Ще видим като се изсуши реално щетите какви са, каза Росен Петков. Това е трето наводнение за последните десет години, писал съм докладни до държавата, до Общината, че има нужда от тежка техника, която да почиства коритото на реката и виждате какъв е резултатът, добави Петков.
По рано днес на място е бил и областният управител Росен Михайлов, съобщиха от ведомството. От областната администрация призовават гражданите да бъдат внимателни, да избягват рискови трасета и при нужда от помощ веднага да сигнализират на телефон 112.
Между 30 и 40 литра дъжд на кв. м е отчетен в района на Врачанска област според данни на Националния институт по метеорология и хидрология към 21:00 часа.
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