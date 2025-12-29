Осем линии от градския транспорт във Варна ще бъдат безплатни в новогодишната нощ

Снимка: Petel.bg

Градският транспорт във Варна ще бъде безплатен в новогодишната нощ.

От 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. до около 03:00 ч. на 1 януари 2026 г. ще се обслужват безплатно следните линии - №7, №31, №17, №12, №22, №148, №82 и №83.

Линия №7

От спирка „ Козирката“ – 22:00, 22:20, 00:15, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 ч.

От спирка „ Елпром“ – 21:30, 21:50, 22:30, 22:50, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 ч.

Линия №31

От спирка "ЖП Гара" - 22:45 ч.

От спирка „ Козирката“ - 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.

От спирка „ Обръщач Виница“ – 22:45, 23:15, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.

Линия №17

От спирка „Димчо Дебелянов“ - 22:30, 22:50, 00:30, 00:50, 01:30, 02:00, 02:30 ч.

От кв. „ Галата“ – 23:00, 23:15, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.

Линия №12

От спирка „ Централна поща“ - 00:30, 01:30, 02:30 ч.

От спирка „ Бриз“ - 22:30, 01:00, 02:00 ч.

Линия №22

От спирка „Бл. 407“ - 22:05, 23:05, 01:10, 02:10 ч.

От спирка „ Катедрала“ - 22:35, 00:40, 01:40, 02:40 ч.

Линия №148

От спирка „ Катедрала“ - 22:25, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.

От кв. „ Вл. Варненчик“ /бл. 407/ - 21:55, 22:30, 22:55, 01:00, 01:30, 02:00 ч.

Линия №82

От спирка „ Димчо Дебелянов“ - 22:00, 22:30, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 ч.

От кв. „ Вл. Варненчик“ /бл. 407/ – 21:30, 22:00, 22:40, 23:00, 01:00, 01:30, 02:00 ч.

Линия №83

От спирка „ Димчо Дебелянов“ - 22:15, 22:45, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 ч.

От кв. „ Вл. Варненчик“ /бл. 407/ – 21:45, 22:15, 22:50, 23:15, 01:15, 01:45 ч.

