Осем министри ще отговарят днес на въпроси на депутати

Снимка: Булфото

Осем министри ще отговарят на въпроси и питания на депутати в рамките на днешния парламентарен контрол. Това е единствената точка в предвидената за днес - 10 октомври, програма на Народното събрание.

В парламентарния контрол ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Манол Генов, Иван Иванов, Георг Георгиев, Даниел Митов, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев, съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова в края на вчерашното пленарно заседание, посочва БТА.

Съгласно правилника на Народното събрание, в началото на пленарния ден по предложение на председателстващия заседанието в програмата могат да бъдат включени и допълнителни точки след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.

