Осем нови случая на морбили регистрираха в Ловешко

Нови осем случая на морбили са регистрирани в Ловешка област, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Пет от тях са в Угърчин, два – в луковитското село Бежаново, и един – в ловешкото село Славяни, предава БТА. Контактните лица са издирени, в заразните огнища са предприети необходимите противоепидемични мерки.

И за трите населени места това са поредни случаи на болестта.

Първият установен заразен с морбили за Ловешка област беше на 27 март.

