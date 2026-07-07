Осем пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година

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31 села и 1 град в 15 общини в страната са на воден режим в началото на летния сезон. Това показва актуалната справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за населени места с режимно водоподаване, подадена от ВиК операторите на обособените територии за периода 29.06.2026 – 05.07.2026 г.

Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, от които 12 500 са в селата, а 5000 са жителите в града, който се намира в област Търговище. Най-много села на воден режим има в област Велико Търново - 15, с 8292 души население. 6 села са на режим в област Перник, а 4 в област Търговище, пише nova.bg.

За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места са в пъти по-малко. Към 7 юли 2025 г. с проблеми във водоснабдяването са били близо 142 хил. души от 8 града и 121 села в 38 общини.

Редактор "Екип на Петел",

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