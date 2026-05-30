Осем пожарни гасят пожара в склад за пластмасови отпадъци край Стара Загора

Осем екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гасят пожара в открития склад за пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, срещу гробищния парк на Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Работи се с верижна техника за недопускане разрастване на пожара, посочва БТА. Две водоноски са осигурени от Община Стара Загора за гасене.

Работи се интензивно, за да не се допусне да пострадат хора и да не се разрасне пожарът.

Сигнал за пожара е получен в 16:15 ч.

Областният управител Калоян Дамянов предупреди гражданите, живеещи в района на пожара в Стара Загора, да затворят плътно прозорците и не излизат.

