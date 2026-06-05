Снимка: Община Варна

Осем са потенциално опасните дерета във Варна и областта. Съоръжението в дългополското село Медовец ще бъде включено в списъка за стриктно наблюдение от институциите, съобщи за Радио Варна и предаването "Новият ден" инж. Милен Илиев, главен експерт в Областна администрация.

В село Медовец наистина се получи аномалия, подчерта Илиев. В периоди на интензивни валежи ще са налага по-засилен контрол, допълни инж. Илиев.

Дерето е село Медовец е държавно. Поддържането и осигуряването на проводимост е отговорност на кмета, който няма правомощията да ремонтира или подобрява неговото състояние, обясни за Радио Варна кметът на община Дългопол Георги Георгиев.

Потенциално опасните дерета в област Варна са дерето на река Суха, преди село Засмяно, което е единственият останал достъп до населеното място по асфалтов път; дерето на река Батова при село Долище; съоръжението на река Фъндъклийска под село Рудник; дерето преди Долни чифлик, притока на река Провадийска – от Девненските извори след Долни Чифлик и дере под Генерал Кантарджиево.

Деретата, които са потенциално опасни и могат да доведат до някакви щети, се проверяват, поясни Милен Илиев.

Осемте рискови дерета и речни участъци на територията на област Варна са почистени, подчерта Илиев.

След преливането на язовир Генерал Колево са предприети мерки и след намесата на Кризисния щаб и институциите водатам вече е спаднала с около 30 см. Изпускат се 200 литра в секунда, подчерта Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

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