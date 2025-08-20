Оше един мъж е задържан за палеж

снимка Булфото

Мъж на 59 години от село Загорци, община Средец, е задържан за извършен палеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е от 23 юли. Пред разследващите той е направил пълни самопризнания, уточниха от полицията.

Става въпрос за запалени тревни площи, добавиха от общинската администрация в Средец. Като причина за деянието извършителят е изтъкнал, че е предизвикал пожара поради недоволство към кмета на селото за това, че не е организирано почистването на населеното място от сухата растителност. Затова и решил своеволно с кибрит да запали тревата в близост до дома си, разясниха от общината.

От Областната дирекция на МВР в Бургас добавиха за БТА, че след пожара, изпепелил постройки и дворове край Българово, също е бил задържан мъж. След полицейски арест за срок от 24 часа той е освободен. Назначена е експертиза, която да установи дали извършваните от него дейности с трактор, са станали причина за пожара.

