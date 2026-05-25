Още 22 дни имат публичните лица да коригират декларациите си пред Сметната палата

Лицата на публични длъжности имат още 22 дни, за да коригират ежегодните си декларации за имущество и интереси пред Сметната палата, като най-честата грешка в тях остава необявяването на доходите от предходната година.

Сметната палата напомня, че съгласно Закона за Сметната палата, в срок до един месец след подаването на декларация за имущество и интереси - ежегодна, встъпителна или финална, задължените лица могат да правят корекции при установени непълноти или грешки.

Крайният срок за подаване на ежегодните декларации за предходната година изтече на 15 май. Корекции могат да се правят до 15 юни.

Близо 16 хиляди лица на публични длъжности попадат в обхвата на закона и са задължени да декларират имущество и интереси пред Сметната палата. Глобата за неподадена в срок декларация е между 500 и 1500 евро.

Около 10 хиляди души, или близо две трети от задължените лица, са подали декларациите си през последните две седмици преди крайния срок.

Благодарение на информационната кампания „Ясни правила, точни декларации“, насочена към различни групи задължени лица, допуснатите грешки тази година са значително по-малко спрямо предходни години.

Кампанията е довела и до ръст на подадените декларации по електронен път. Около 6 хиляди декларации са подадени чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление или с квалифициран електронен подпис, което улеснява подаването и обработката на декларациите.

Най-честата съществена грешка остава необявяването на доходите от предходната година. Други пропуски са липсата на електронен носител към декларацията при подаване по пощата или използването на неактуален образец.

Като част от кампанията Сметната палата внедри и чатбот с изкуствен интелект на интернет страницата си. Той подпомага лицата при попълването на декларациите. Само през последната седмица преди крайния срок са регистрирани над 7500 запитвания.

Сред най-често задаваните въпроси са в кои случаи декларациите се подават в евро и в кои - в лева. Често задавани са и въпросите, свързани с подаване на декларации при освобождаване от длъжност или напускане на държавна служба. Разяснявани са и казуси за сроковете за подаване на встъпителни и финални декларации от народни представители - дали текат от полагането на клетва или от обявяването на резултатите от ЦИК.

Поставяни са и въпроси за семейно право и отношения, повторно встъпване в длъжност, смяна на длъжност, доходи при майчинство, доходи от земеделска продукция, стипендии, деклариране на движимо имущество, инвестиционни активи и данъчна основа, както и технически въпроси по декларациите.

Съгласно Закона за Сметната палата, до 15 август одитната институция ще публикува на интернет страницата си декларациите на лицата на публични длъжности, както и списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

В шестмесечен срок служителите от дирекция „Публичен регистър“ ще извършат проверки за съответствие между декларираните факти и данните от различни държавни регистри. При установени несъответствия над 5 хил. евро, ако те не бъдат отстранени в едномесечен срок, материалите се изпращат на НАП. При несъответствия над 12 500 евро се уведомява Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Заключенията от проверките ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сметната палата.

