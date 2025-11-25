Още четирима задържани във връзка с обира в Лувъра

Снимка: Пиксабей

Френската полиция арестува още четирима души в рамките на разследването на обира в Лувъра, съобщи прокуратурата на Париж, цитирана от „Ройтерс”. Заподозрените са двама мъже на 38 и 29 години, както и две жени на 31 и 40 години.

Други четирима души бяха арестувани по-рано и се разследват.

Обирът беше извършен на 19 октомври през деня, припомня Нова телевизия. Крадците използвали камион с подемна стълба, за да влязат в музея и да вземат бижута на стойност 88 млн. евро. След това избягаха със скутер.

Досега откраднатите бижута не са открити.

