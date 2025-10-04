Още два блока в Шумен получиха разрешение за строеж по програмата за безплатно саниране
Община Шумен издаде разрешения за строеж на още две многофамилни жилищни сгради по програмата за саниране от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Строителите имат „зелена светлина“ за започване на ремонтни дейности по блока на ул. „Страхил войвода“ № 1, 3, 5 и 7 и по блока на ул. „Марица“ № 24.
Сградата на „Страхил войвода“ ще се санира от „Алди комерс Груп“ ЕООД с цена от 800 000 лв. без ДДС. Тази на „Марица“ № 24 ще се ремонтира от „НСК София“ ЕООД, предложил цена от 516 000 лв. без ДДС.
Първата сграда в Шумен, която получи строително разрешение за саниране, бе тази на бул. „Велики Преслав“ № 33, предаде Шум бг.
Припомняме, че по програмата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ПВУ в Шумен трябва да се санират 20 блока.
Разрешенията за строеж са публикувани на сайта на Община Шумен. Те могат да се обжалват в 14-дневен срок.
