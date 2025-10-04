Още два блока в Шумен получиха разрешение за строеж по програмата за безплатно саниране

снимка Пиксабей

Община Шумен издаде разрешения за строеж на още две многофамилни жилищни сгради по програмата за саниране от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Строителите имат „зелена светлина“ за започване на ремонтни дейности по блока на ул. „Страхил войвода“ № 1, 3, 5 и 7 и по блока на ул. „Марица“ № 24.

Сградата на „Страхил войвода“ ще се санира от „Алди комерс Груп“ ЕООД с цена от 800 000 лв. без ДДС. Тази на „Марица“ № 24 ще се ремонтира от „НСК София“ ЕООД, предложил цена от 516 000 лв. без ДДС.

Първата сграда в Шумен, която получи строително разрешение за саниране, бе тази на бул. „Велики Преслав“ № 33, предаде Шум бг.

Припомняме, че по програмата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ПВУ в Шумен трябва да се санират 20 блока.

Разрешенията за строеж са публикувани на сайта на Община Шумен. Те могат да се обжалват в 14-дневен срок.

