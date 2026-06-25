Още две нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино тази седмица

Булфото

Община Варна продължава проверките във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино, като през тази седмица се очаква издаването на още две заповеди за събаряне. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев.

Строителният контрол работи активно по случаите, а в процеса са включени и районните кметства, които разполагат с правомощия да извършват проверки и да издават заповеди за спиране или премахване на незаконни обекти, допълни той, цитиран от Радио Варна.

Проверките се извършват поетапно, тъй като процедурата изисква преминаване през няколко задължителни стъпки. Преди издаването на заповед за премахване първо се съставя акт за незаконно строителство. Той трябва да бъде връчен на заинтересованите страни и също подлежи на обжалване, обясни още кметът.

Всяка заповед трябва да бъде изготвена изключително прецизно, тъй като дори малка техническа грешка може да стане причина документът да бъде отменен от съда, каза още Коцев.

Буквално грешка в номер на имот или идентификатор може да доведе до отпадане на заповедта, коментира той.

Сградите, за които ще бъдат връчени заповеди тази седмица, са на инвеститора и още не са продадени, уточни кметът.

Очакванията са през следващите седмици да бъдат издадени и нови актове и заповеди, докато проверките в района продължават.

Редактор "Екип на Петел",

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