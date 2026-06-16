Още един е задържан за тежкото престъпление в град Искър
Снимка: МВР
Служители на ОДМВР-Плевен работят по изясняването на факти и обстоятелства, свързани с извършването на тежко престъпление. Задържани са двама мъже.
Сигналът за мъж в безпомощно състояние на адрес в град Искър е подаден чрез тел. 112 в дежурната част на РУ-Долни Дъбник в нощта на 14 юни. Веднага към мястото са насочени полицейски патрул и медицински екип. Пострадалият е транспортиран в болница, където по-късно е починал от нараняванията.
На местопроизшествието е извършен оглед. Иззети са веществени доказателства, включително – видеозаписи от камери в района. Образувано е досъдебно производство.
Във връзка със случая на 15 юни е задържан по ЗМВР 22-годишен мъж, а впоследствие – и 28-годишен, предава БНР. Днес мярката им е удължена на 72 часа. Действията по разследването продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура.
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