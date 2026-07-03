Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“

Снимка: Булфото

Има още един обвиняем по досъдебно производство на Варненската районна прокуратура, свързано с издаването на удостоверения за търпимост по случая „Баба Алино“. Това е 70-годишен бивш главен архитект в район „Приморски“. Той е задържан за срок до 72 часа и предстои да му бъде определена постоянна мярка за неотклонение, като в Районен съд – Варна има внесено искане за задържане под стража, предава БНТ.

Мъжът с инициали В.К. е обвинен, че в периода май – юли 2023 г., като длъжностно лице в района, е съставил официални документи – удостоверения за търпимост на строеж, в които е удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността „Баба Алино“ преди 31 март 2001 г. са изградени 20 жилищни сгради с различна площ.

По делото към момента има и още един привлечен към наказателна отговорност – 48-годишен мъж, геодезист на свободна практика. Производството за удостоверенията за търпимост е едно от петте, които се водят в Районната прокуратура по случая „Баба Алино“, а още едно производство е под надзора на Окръжната прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!