Още един влак дерайлира в Испания, машинистът загина

Поредна железопътна катастрофа в Испания. Пътнически влак дерайлира, след като подпорна стена падна върху релсите край Барселона. Загинал е машинистът, а 20 души са пострадали, предава Нова телевизия. От тях четирима са с тежки наранявания.

Причина за срутването на подпорната стена са проливните дъждове през последни дни.

Инцидентът става само два дни след тежката катастрофа, при която два високоскоростни влака дерайлираха в автономната област Андалусия. Броят на жертвите от трагедията близо до Адамус продължава да расте, след като бе открито 43-то тяло, съобщи държавната институция, отговаряща за проследяването на инцидента (CID).

Заради зачестилите случаи на катастрофи най-големия синдикат на машинистите в страната свика общонационална стачка с искане за гарантиране на сигурността на служителите на железопътния транспорт.

