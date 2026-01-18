Още една област обяви грипна епидемия у нас

Снимка Пиксабей

От понеделник, 19 януари, област Добрич обявява грипна епидемия. Заболелите в областта за седмица са се увеличили двойно.

Учениците преминават към онлайн обучение, а контролът в болниците се затяга. Варна обяви вече грипна епидемия. Очаква се още области на обявят грипна епидемия, Силистра и Бургас са на прага, а здравният министър съобщи, че пикът на грипа ще бъде в края на януари, пише България он ер.

А лекари предупредиха, че пикът на грипа се очаква в следващите една до две седмици.

"Грипът е остро заболяване, започва с висока температура и общи симптоми като отпадналост и болки по мускулите", обясни началникът на Отделението по детски болести в УМБАЛ "Софиямед" д-р Надежда Римпова.

В Бургаска област се очаква грипна епидемия да бъде обявена в понеделник.

Според данните по време на пика ще има 11 000 заразени на ден.

