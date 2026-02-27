Още едно от децата на Брад Пит се отказа от името му

Кадър Х

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказа от фамилното име на баща си, осем месеца след като сестра му Шайло направи същото.

Разкритието беше направено от People, след като Мадокс беше посочен в края на надписите на новия филм на майка си, Couture, като Мадокс Джоли, а не като Мадокс Джоли-Пит.

24-годишният актьор е бил асистент-режисьор на драмата, която дебютира във френските кина по-рано тази седмица, пише Дир бг.

Според изданието, "бележките за продукцията на филма, предоставени на журналистите, показват, че името на Мадокс също е посочено като Мадокс Джоли", когато филмът е премиерно показан на Международния филмов фестивал в Торонто през септември 2025 г.

Преди това, в биографичния филм с участието на Джоли, "Мария", за легендарната оперна певица Мария Калас, Мадокс, който е работил като асистент-продуцент, е бил посочен като Мадокс Джоли-Пит.

Миналата година първата биологичната дъщеря на Брад и Анджелина - Шайло, която е родена като Шайло Нувел Джоли-Пит, официално промени името си на Шайло Джоли малко след като навърши 18 години.

По това време, в изявление, споделено с People, адвокатът на Шайло, Питър Ливайн, заяви, че тя е "взела независимо и значимо решение след болезнени събития", добавяйки, че "просто е следвала съдебна процедура", когато е публикувала известие за промяната.

"Шайло Джоли не е пуснала "реклама", обявяваща каквато и да е промяна на името и каквито и да е неточни публикации в пресата", поясни Ливайн, според People.

"Като адвокат на Шайло, аз съм длъжен да публикувам правно известие, защото законът в Калифорния изисква това от всеки, който иска да промени името си. Това правно известие беше публикувано в Los Angeles Times, както се изисква."

Един месец след като Шайло подаде молба за премахване на фамилното име на баща си, източник каза пред People, че отношенията на Пит с по-големите му деца остават обтегнати.

"Той на практика няма контакт с по-възрастните деца. Ангажиментът му с по-малките деца е по-ограничен през последните месеци заради графика му за снимки", сподели източникът, допълва Дир бг.

През май 2024 г. по-малката му биологична дъщеря Вивиан беше посочена като Вивиан Джоли, а не като Вивиан Джоли-Пит, в афиша на бродуейския мюзикъл "Аутсайдерите".

