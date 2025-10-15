Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ "Козлодуй"

Снимка: Булфото

Ядрените блокове 5-и и 6-и в АЕЦ "Козлодуй" ще могат да работят още 22 и 26 години съответно, при изпълнение на определени критерии, показват данните на Агенцията за ядрено регулиране. Централата изпълнява специален план, за да гарантира работата на блоковете, които произвеждат над една трета от тока в страната. Успоредно с това върви и подготовка за изграждане на новите 7-и и 8-и блок, но все още няма необходимия персонал за тях.

Според последния доклад за оценка на остатъчния ресурс на двата работещи блока в АЕЦ "Козлодуй", те ще могат успешно да осигуряват ток над 20 години.

"Пети блок има доказан ресурс до 2047 година, разбира се, при изпълнение на определени условия, за шести блок е 2051 година - пак при същите условия", каза за БНТ Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Централата е поела ангажимент за модернизация на част от системите и оборудването си като изпълнява до този момент заложения план. Дъщерното ѝ дружество АЕЦ "Козлодуй Нови мощности" се очаква до края на месеца да получи разрешение за избор на площадка за блок 8, който ще бъде до блок 7 по план.

"Документите бяха прегледани от нашите инспектори. Становищата и на двете дирекции, които се занимават с лицензирането на блока са положителни", добави Бачийски.

Самият седми блок вече има одобрена площадка, но все още от компанията не са подали искане за разрешение за проектиране. За да получи такова, дружеството трябва да каже какво точно ще представлява проектът, по какъв стандарт ще бъде направено проектирането и да докаже дали разполага с необходимите хора.

"Независимо от това, проблемът с кадрите продължава да стои, независимо, че започна неговото разрешаване", заяви Бачийски.

След няколкогодишно забавяне е на път да бъде завършено и пуснато в експлоатация до една- две години и новото национално хранилище за ниско и средноактивни ядрени отпадъци в Козлодуй. Ако бъдат изпълнени всичките му три етапа, то ще може да поеме и отпадъците от бъдещите блокове на централата.

"Сроковете за подписване на акт 15 са края на март и те са окончателни, имаме тристранно споразумение с изпълнителя, с надзора и банката", обясни Дилян Петров, изп. директор на ДПРАО.

Цената на хранилището е достигнала от 71 млн. до 75 млн. евро като парите са осигурени от "Международен фонд Козлодуй". До момента в двата основни фонда - за радиоактивни отпадъци и за извеждане от експлоатация - са натрупани над 3 млрд. лева като голяма част от тях ще бъдат използвани един ден за затварянето и извеждането на пети и шести блок от експлоатация.

От Държавното предприятия за радиоактивни отпадъци до този момент са използвали от фондовете 860 млн. евро.

