Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари

Веригата стартира нова кампания с намаления на различни хранителни и нехранителни стоки

Lidl стартира годината с нови промоционални активности на основни за домакинството продукти, в подкрепа на семейния бюджет. До 1 февруари, към всичките си актуални промоции, веригата добавя още близо 120 продукта с намалени цени. Кампанията е в продължение на стартиралата още през ноември инициатива за осигуряване на стабилни и достъпни цени в периода на преход към еврото - „До теб във всяка стъпка към еврото“.

Намаления на основни хранителни продукти през януари

Подходът на веригата цели да улесни потребителите в значително по-предизвикателните за семейния бюджет зимни месеци. През януари кампанията включва важни хранителни категории, които формират ежедневния пазар на домакинствата – млечни продукти, месо и колбаси, брашно, варива, печива и други. Намалението обхваща продукти с регулярно потребление, така че клиентите да могат да планират разходите си по-лесно и с по-голяма сигурност. Сред по-изгодните през януари продукти са:

Кисело краве мляко „Родна стряха“ 4% – от 0,76 €/1,49 лв. на 0,61 €/1,19 лв.

Кренвирши, цена за кг – за 2,76 €/5,40 лв.

Бяло пшеничено брашно тип 500, 1 кг – от 0,76 €/1,49 лв. на 0,66 €/1,29 лв.

Бял ориз „Родна стряха“ 1 кг – от 1,66 €/3,25 лв. на 1,48 €/2,89 лв.

Бяло саламурено краве сирене, 800 гр. – от 6,33 €/12,38 лв. на 5,01 €/9,80 лв.

Вита баница 460 г – от 2,55 €/4,99 лв. на 2,30 €/4,50 лв.

През февруари кампанията продължава с нов набор от над 100 различни продукта.

Седмични акции

Промоционалната кампания се допълва и от седмичните предложения на веригата, които тази седмица включват и XXL разфасовки – формат, създаден с фокус върху по-изгодно семейно пазаруване и по-добра стойност за количество. Така клиентите имат възможност да избират между различни категории и продукти според нуждите на домакинството. Сред тях са:

Български моркови, цена за кг – от 1,02€/1,99лв. на 0,50 €/0,98 лв.

Свински джолан – заден , с кост , ≈ 1,5 кг – от 4,85 €/9,49 лв. на 3,57 € /6,98 лв .

Немско масло , 200 г – за 1,89 € / 3,70 лв . ( в промоция от 10.01 до 11.01)

Пица на пещ Моцарела XXL, 3 х 335 г – за 5,11 € /9,99 лв .

Свинско месо XXL, в собствен сос , 420 г – за 2,55 € /4,99 лв . (40% безплатно )

Топено сирене XXL, класик , 533 г – за 4,09 € /8 лв .

По този начин Lidl съчетава дългосрочните си ценови инициативи с допълващи седмични предложения с различен продуктов фокус, като осигурява разнообразни възможности за по-изгодно пазаруване.

Lidl Plus – още повече възможности за спестяване

Като допълнителен инструмент за пестене, до 18 януари в приложението е активна Lidl Plus рулетка. При всяка покупка за минимум 5,11 €, потребителите могат да спечелят различни продукти с отстъпка до 50%. Участието в играта дава възможност и за спечелване на един от 26 купона, които дават отстъпка, равна на стойността на последната направена покупка (до 51,13 €/100 лв.). Пълните условия на играта могат да бъдат открити тук .

Паралелно с това, Lidl Plus предлага още над 20 промоции, включително на основни храни. Сред предложенията са портокали с около 50% по-ниска цена - от 1,47 €/2,99 лв. за кг на 0,75 €/1,53 лв. за кг, брецел от “Фурната на Lidl” – от 0.51 €/1 лв. на 0,35 €/0.68 лв. , както и свински шницели XXL (4 по 125 г) от 5,11 €/ 9,99 лв. на 4,60 €/9 лв. В допълнение, чрез персонализираните купони в приложението клиентите могат да се възползват от отстъпки и за продукти, които пазаруват регулярно.

С тези последователни действия Лидл България продължава да подкрепя домакинствата с разнообразни промоционални акции, като разширява обхвата на намалените продукти и осигурява предвидимост и сигурност за клиентите си.

Всички продукти и още атрактивни оферти може да откриете на Lidl.bg .

*публикация