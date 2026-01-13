Още по-ниски температури във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник, над почти цялата страна времето ще е предимно ясно. Около полунощ от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне до почти тихо време, около водните басейни ще се образува и мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 12° и минус 3°. По-ниски ще са температурите в Задбалканските котловини полета и по високите полета от Югозападна България до минус 12-15°С. В Рила и Пирин, ще е още по-студено до минус 20-25°С, предава meteobalkans.com.

През деня във вторник ще е с разгъна облачност. След обяд над Централна и Североизточна България ще превали и сняг. В района на Шумен и Добрич, ще има условия и за леден дъжд. Ще продължи да духа умерен до временно силен северозападен вятър, с който ще продължи да нахлува по-студен въздух. В Югоизточна вятърът ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между минус 4° до минус 1° в почти цялата страна до +3°+4° на места в Южна България.

Времето в София

През нощта срещу вторник, от северозапад облачността ще се разкъса до ясно време. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 12. През деня ще е слънчево, но до обяд, а след обяд от запад облачността ще се увеличи. Дневните температури ще са между минус 1-3°С.

Времето в планините

Облачността ще е променлива, с валежи от сняг в Централна Стара планина, Рила и в Лудогорието. Ще духа от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 12°. Минималните по върховете от над 2000 м ще са около минус 15- 20°С

Времето по Черноморието

След обяд по Северното Черноморие ще превали слаб дъжд, в района на Добрич - Шумен и леден дъжд. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат +1° и +2°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

Времето бавно ще се стабилизира, и валежите ще спрат на целя полуостров, но ще бъде студено.

