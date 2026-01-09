Още по-студено в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък, от северозапад, първо в западна , а до сутринта и в източните райони, облачността ще се разкъса до ясно време. Ще продължи да духа умерен до временно силен северозападен вятър, с който ще продължи да нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 12° и минус 3°. По-ниски ще са температурите в Задбалканските котловини полета до минус 10-14°С, предава meteobalkans.com.

През деня в петък ще е предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне и в Източна България ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 0°-3° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна България, около 2-3°. През нощта срещу събота от северозапад ще започнат нови валежи - от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия и за поледици.

Времето в София

През нощта срещу петък, от северозапад, облачността ще се разкъса до ясно време. Ще продължи да духа умерен до временно силен северозападен вятър, с който ще продължи да нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 12. През деня ще е слънчево, но до обяд, а след обяд от запад облачността ще се увеличи. През нощта срещу събота, ще започнат и валежи от дъжд, като ще се образуват и поледици в района на Драгоман, Кюстендил и Перник. Дневните температури ще са между плюс 1-2 °С.

Времето в планините

Облачността ще е променлива, с валежи от сняг в Западна Стара планина. Ще духа силен вятърът от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 8°.

Времето по Черноморието

Ще е слънчево и бавно ще се затопля. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

Студен атмосферен фронт ще определя облачното и снежно време в Западните Балкани и Сърбия, ще има условия за валежи от дъжд, и от сняг, както ще се образуват и поледици

