Още повече българи се изсипаха на пазара в Одрин след приемането на еврото

В първите дни на годината традиционният Петъчен пазар в Одрин привлече засилен интерес не само от местните жители, но и от туристи от България и Гърция.

Въпреки преминаването на България към еврото като официална валута, потокът от чуждестранни посетители не намаля, пише „Флагман“, позовавайки се на одрински медии.

Те отбелязват, че търговците очаквали спад на туристите от България след приемането на еврото, но се оказало точно обратното – имало дори ръст. Може би и заради многото почивни дни в началото на годината. А както е известно - в Одрин приемат всяка валута - долари, евро, но от месец-два отказват български лев.

„Туристите активно обикаляха сергиите, като с покупките си допринесоха за оживлението на пазара. Широкият асортимент – от облекла до пресни плодове и зеленчуци – създаде сериозно струпване на хора. Търговците, които отвориха сергиите си още в ранните сутрешни часове, изразиха удовлетворение от засиления интерес, въпреки студеното време.

Посетителите, търсещи най-добрите оферти, допринесоха както за динамичната атмосфера на пазара, така и за икономиката на града“, пише edirnehaber.com.

С богатото си разнообразие и все още за нас достъпни цени Петъчният пазар остава едно от предпочитаните места за пазаруване в Одрин от български и гръцки туристи.

Направи впечатление, че имаше и много организирани групи – не само от България, но и от други балкански страни. Автобуси, пълни с туристи, спираха на площад „Селимие“, където хората си правеха снимки пред надписа „Едирне“ и статучта на Мимар Синан.

След това, слизайки на групи към историческите чаршии и улица „Сарачлар“, те опитваха от прочутите местни специалитети. А след това се насочваха за шопинг към молове, пазари и хипермаркети, с което допринесоха за оборота на търговците. Купуваха баклави, локуми, халви и всякакви сладки изкушения, които се предлагат в южната ни съседка.

„Туристите от балканските държави избраха Одрин и по време и след празниците. Някои отсядаха в хотелите в града и се наслаждаваха на почивката си, други празнуваха Новата година в различни градове. Сега ваканциите им постепенно приключват и те поемат обратно към домовете си.

Преди да се върнат в страните си, предпочитат да минат през Одрин. Тук хем се хранят, хем разглеждат, хем пазаруват. За нас това е, макар и малко, глътка въздух“, каза продавачката от историческата чаршия „Алипаша“ Севги Йозбостан.

Турция отбелязва рекорден пътникопоток по граничните пунктове за 2025 г. По данни на Регионалната дирекция „Митници и външна търговия – Тракия“ към Министерството на търговията, през сухопътните гранични пунктове в областите Одрин и Къркларели за една година са преминали общо 15 395 535 пътници.

