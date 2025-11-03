Още повече причини за надежда при лечението на рак

Онкологичният център на Acibadem в Турция предлага всички видове лечение на рак – хирургия, лъчетерапия и системни терапии – под един покрив, с мултидисциплинарен екип, който обслужва пациенти от цял свят.

Ракът е едно от най-тежките изпитания, които човек може да преживее. Той носи със себе си несигурност, тревожност, безнадеждност и емоционално напрежение, с които е трудно да се справиш. И все пак, днес има повече причини от всякога да сме изпълнени с надежда. Хирургичните техники станаха по-прецизни, системните терапии като химио- и имунотерапията са широко достъпни, а напредъкът в лъчетерапията разширява възможностите за лечение.

По-задълбочен поглед към системните терапии

Ракът като заболяване представлява неконтролируем растеж на клетки. Може да възникне във всяка част от тялото, а целта на лечението е да се атакуват именно тези анормални клетки. При някои видове рак хирургичното лечение може да е достатъчно, докато при други са необходими системни терапии като химиотерапия, имунотерапия, таргетна и хормонална терапия. Те могат да се прилагат преди операцията, за да се намали размерът на тумора, или след нея - за да се предотврати повторна поява на заболяването. Могат да се комбинират и с лъчетерапия . Освен това, системните терапии често се използват при рак в четвърти стадий - за облекчаване на симптомите, удължаване на живота и подобряване на качеството на живот на пациентите.

Химиотерапията атакува и унищожава бързо растящите и делящи се клетки. Използва се при рак на гърдата, белия дроб и стомашно-чревни карциноми, като рак на стомаха и дебелото черво. Имунотерапията засилва способността на имунните клетки да атакуват раковите. Прилага се при рак на белия дроб, меланом, урологични и гинекологични ракови заболявания. Таргетната терапия атакува специфични аномалии в раковите клетки, като ги унищожава или спира техния растеж. Обикновено се използва при рак на гърдата, белия дроб и простатата. Хормоналната терапия се прилага при определени видове рак, които зависят от хормони за своя растеж – като рак на простатата и рак на гърдата.

Туморни бордове повишават успеваемостта на лечението

Туморният борд играе ключова роля при лечението и проследяването на пациенти с рак. В него онколози, лъчетерапевти, хирурзи, радиолози, патолози, специалисти по ядрена медицина и други експерти (в зависимост от случая), се събират и обсъждат медицинското досие на пациента, и определят най-подходящия план за лечение. В Acibadem съществуват специализирани туморни бордове за рак на гърдата, гастроинтестинални, урологични, белодробни, гинекологични и други видове рак. Проучвания показват, че решенията, взети от такива бордове, водят до по-добри резултати за пациентите.

Истории за успеха: битка с тумор на гърдата

Историите на реални пациенти могат да вдъхнат сила на други хора, изправени пред подобни предизвикателства, като покажат как внимателното планиране на лечението може да доведе до по-добри резултати.

Млада жена от Албания е диагностицирана с рак на гърдата малко след раждането на детето си - като напомняне, че животът може да поднесе едновременно неочаквани предизвикателства и благословии. След препоръка от приятели тя пристига в Acibadem за лечение. В Истанбул се среща с хирурга проф. Джихан Урас и медицинския онколог проф. Йозлем Ер, които я напътстват през целия процес.

Първо, туморът е отстранен чрез органосъхраняваща операция, която запазва гърдата. След това е приложена химиотерапия, за да се гарантира пълното унищожаване на рака и да се предотврати неговото повторно появяване.

Днес, две години след края на лечението, жената се радва на отлично здраве. Отглежда детето си и живее пълноценно - една история, която заслужава да бъде запомнена.

Три важни препоръки от експерт

Проф. д-р Йозлем Ер е водещ специалист по медицинска онкология в Турция, с над 20 години опит в лечението на рак и хиляди успешно лекувани пациенти. Тя споделя няколко важни съвета за пациентите:

Ракът е често срещано заболяване в световен мащаб, особено при възрастни хора, но може да се появи и при по-млади. Ако забележите симптоми като бучка в гърдата (при рак на гърдата), продължителна кашлица (при рак на белия дроб) или промени в изхожданията (при рак на дебелото черво), бъдете бдителни и се консултирайте с лекар. Не си казвайте: „В моето семейство няма рак“ или „Нямам други симптоми, само една бучка в гърдата“. Това може да е признак на рак, а може и да е безобидно образувание - но тази оценка винаги трябва да се направи от специалист. Ракът е заболяване, което може да бъде лекувано и често излекувано. Съществуват много видове лечение - хирургия, лъчетерапия, химиотерапия, хормонална терапия, имунотерапия и таргетни терапии. Продължителността на живота на пациентите се увеличава, а качеството им на живот може да бъде много добро. * публикация

