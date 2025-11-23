Още предложения за пътната безопасност заради загиналите на пътя деца

Снимка: Булфото

Серия предложения за пътната безопасност предложиха родители на загинали на пътя деца. Те са насочени за начало в София, където според тях, администрацията не прави нищо за пътната безопасност, предава БНР. Родителите на загинали деца на пътя се готвят и за редовни протести на места в столицата, където има нужда да се поднови маркировката на пешеходните пътеки.

Водени и от вината, че не са направили достатъчно за прекратяването на войната по пътищата и от нуждата за постоянен обществен натиск по темата, родителите на загиналите на пътя деца обявиха, че ще изпратят на столичната управа писмо с желания за подобряването на пътната обстановка в София. А искането за срещата е с надеждата, че това би прекратило постоянното неглижиране на пътните проблеми в най-многолюдния и сложен откъм транспортна обстановка град. Бащата на убитата Сияна - Николай Попов, обобщи исканията, които ще залегнат и в отвореното писмо.

В София са маркирани около 10% от пешеходните пътеки.

"Будителят на годината" Мартин Атанасов каза, че когато създавал сайта „Черна писта“, данните за наличието на пешеходни пътеки са налични.

Тези предложения ги чуха и част от общинските съветници. Един от тях - Еньо Савов, се ангажира да придвижи исканията.

"Кметът Терзиев да работи не само на думи“, каза Сава Ташев от "Спаси София". И като че ли се почувства обиден, че родителите на убитите на пътя деца, генерализират вината на институциите.

Ташев припомни и предложенията за по-широки тротоари, зони с ограничена до 30 километра в час скорост, малко коли в града, за да няма инциденти. Последното, перфектно послужило за мотивация от новата година ,да има повече райони с платеното паркиране в столицата. А и да стане едно и две евро на час. Всъщност от новата ситуация бащата на убития в София Филип Красимир Арсов вижда положителна мотивация.

Красимир Арсов вижда серия дефицити в това как се гонят виновните за катастрофите. Той припомни, че от две години продължава борбата да има повече лаборатории за кръвни тестове за проверка на пияните шофьори. Той упрекна държавата, че не може да намери шестте милиона лева за още три лаборатории. А липсата на хората можела да се покрие от университетите, в които се учи биология и химия. Деси Малчева от Фондация "Ани и Явор" обясни, че липсата на достатъчно камери още е причина за бързото шофирани. Деси Малчева повдигна темата за ръчното въвеждане на часове за кормуване. Заговори и за вратичка в новото законодателство.

Според Деси Малчева и тя, а и обществото не са били достатъчно активни към властимащите, за вършат работата, за която им се плаща. Затова сред добрите идеи пак имаше такива за присъствие на пътната полиция всеки ден пред произволно училище или детска градина. Като напомняне, че родителите също трябва да пазят децата си. Или призивите за образование в училище, което всъщност все не се оказва достатъчно, за да може от малки децата да свикват с нужната за пътя толерантност.

Шест министерства и маса държавни агенции отговарят за пътната безопасност, изброиха на срещата с родителите на загиналите на пътя деца. И понеже родителите не могат да чакат някой да помогне бащата на Сияна, Николай Попов каза, че на 29 и 30 ноември организира обучение за всички желаещи, в което ще обясни за най-честите пропуски, с които шофьорите завършват курсовете за правоспособност. Парите ще са от застраховката на убитата му дъщеря.

