Още през 2023 г.: Във Варна се оказа пълно с къщи, построени с удостоверение за търпимост като на Баба Алино

Кадър Фб

Незаконни практики при издаването на удостоверения за търпимост при строителството на сгради в морската столица, допуснати от главен архитект Виктор Бузев, който беше дисциплинарно уволнен преди години и върнат, са извършвани системно. Това оповести кметът на града Иван Портних на пресконференция още през 2023 година.

Той посочи и два конкретни случая в районите "Аспарухово и "Владислав Варненчик". Тогава новият главен архитект през 2023 г. Стоян Петков каза, че е направил пълна проверка на издадените удостоверения и през последните месеци те са едва 12 , при над 300 при предшественика му.

Показани бяха снимки, които доказват как на терен във "Владиславово", върху гола зелена поляна е изградена къща, въз основа на документ за търпимост. Снимка вижте тук https://bnrnews.bg/varna/post/114640/varna

Този документ доказва, че на поляната уж е имало сграда преди 2001 година, затова през 2022 г. там се появява нова къща. Този документ се издава, само ако в конкретния поземлен имот е имало постройка преди 2001 година. От сателитна снимка от 2016 година обаче ясно се вижда, че това категорично не отговаря на истината.

На този принцип само през 2023 г. в район „Приморски“ са издадени 280 удостоверения за търпимост. Ето така без документи и разрешения се появяват нови сгради, коментира кметът.

Представена бе и друга ползвана до скоро порочна практика за заобикаляне на закона – кооперации тип „общежития“.

„Определени устройствени зони, съобразно действащите ПУП-ове, имат конкретно предназначение за вид обществено обслужващи сгради, или нежилищни сгради. Така във времето са се появявали т. нар. сгради със смесено предназначение, които по закон се водят нежилищни, затова отстоянията и правилата за застрояване са по-ограничени. Например– ако две сгради са със странична граница с височина 21 метра, отстоянието между двете сгради би следвало да е 14 метра. При същата сграда, но при заобикаляне на нормативите, и класифицирането й като сграда със смесено предназначение, отстоянието между двете сгради е 6 метра. Ето така се застрояват блокове с 6 м. разстояние помежду си, коментира главният архитект.

През последните години, се появяват и така наречените общежития, които би следвало да са към производствени предприятия или учебни центрове. При нито едно от тези „общежития“ обаче няма документ, който да докаже, че те са към учебен център или производствен център.

По този начин ОУП или ПУП-ове се прилагат погрешно и създават съсредоточаване на хора, които живеят на територии, които не са предвидени за жилищни нужди и нямат съответната социална инфраструктура и довеждаща такава по отношение на водоснабдяване, канализация, обясни арх. Стоян Петков. Той бе категоричен, че подобни практики категорично няма да бъдат толерирани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!