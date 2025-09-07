Още се опитват да овладеят пожара над "Аспарухово" във Варна

Снимка: Булфото

Продължава борбата с огъня, който пламна в района на местността Джанавара над варненския квартал "Аспарухово", съобщават от ОД на МВР - Варна.

Пожарът е върхов, на труднодостъпно място.

Към момента пожарникарите все още се опитват да го овладеят, добавят още оттам.

Припомняме, че гори поляна и част от гора. В близост няма постройки и засега няма данни за пострадали.

По данни на полицията на място са 4 пожарни екипа, които се борят с огъня.

