Още се опитват да овладеят пожара над "Аспарухово" във Варна
Снимка: Булфото
Продължава борбата с огъня, който пламна в района на местността Джанавара над варненския квартал "Аспарухово", съобщават от ОД на МВР - Варна.
Пожарът е върхов, на труднодостъпно място.
Към момента пожарникарите все още се опитват да го овладеят, добавят още оттам.
Припомняме, че гори поляна и част от гора. В близост няма постройки и засега няма данни за пострадали.
По данни на полицията на място са 4 пожарни екипа, които се борят с огъня.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!