Още сигнали за бомби в София, Варна и Бургас

Булфото

Имейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени днес на различни места в София, Варна и Бургас.

От МВР уточниха, че заплашителните имейли отново са изпратени към различни институции в трите града, но не потвърдиха информацията, че сигнал е подаден и за президентството, предаде БНР.

На всички места се действа по процедура.

До момента при проверките няма открито нищо обезпокоително, казаха от полицията.

По-рано този месец сигнали за бомби бяха получени няколко поредни дни в институции в почти всички областни градове.

Редактор "Екип на Петел",

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