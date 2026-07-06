Още сигнали за бомби в съдилища в Бургас и Варна, всички са евакуирани

снимка: МВР

Сигнали за поставени взривни устройства предизвикаха евакуации на съдебни сгради и институции в Бургас и Варна.

В Бургас сигнал за бомба е получен в Съдебната палата. След постъпването му всички служители, магистрати и граждани са били евакуирани, а достъпът до сградата е ограничен, предаде bTV.

По информация на медията на хората е било съобщено, че трябва да останат извън сградата около един час, докато приключи проверката. На място работят полицейски екипи, които извършват оглед съгласно установените процедури.

По същото време сигнал за бомба е получен по електронна поща и в Областната администрация във Варна. Сигнали има още за сградите на Окръжния и Районния съд в морската столица.

Заради заплахите започна евакуация на двете съдебни сгради.

Пред bTV очевидец разказа, че на място има засилено полицейско присъствие, а служители на МВР с обучени кучета извършват щателна проверка на сградите.

Към момента няма информация при проверките да са открити взривни устройства. Действията на полицията продължават.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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