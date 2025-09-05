Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7 години

Снимка: Пиксабей

Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до седемгодишна възраст, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ). Лекарствата вече са включени в Позитивния лекарствен списък и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции. Общият брой на безплатните лекарства за деца до седемгодишна възраст става пет и са антибиотици за лечение на инфекции на горните и долните дихателни пътища, отит, инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукта, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

От МЗ и Съвета полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Преди дни управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски каза пред журналисти, че се очаква съвсем скоро да има възможност още два антибиотика и два противовирусни медикамента да могат да се изписват безплатно за деца до седемгодишна възраст, които Касата ще заплаща напълно, припомня БТА. Лекарствата се отпускат само по лекарско предписание.

