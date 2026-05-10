кадър, архив: Българска федерация по гимнастика, фейсбук





Още три медала за България в последния ден на Световната купа по спортна гимнастика във Варна и завършват с общо четири (два златни и два сребърни) надпреварата.

Големият герой в последния ден беше Даниел Трифонов. С невероятно изпълнение на висилка той вдигна зала „Конгресна“ на крака и заслужено спечели златния медал.

Уредът, на който Красимир Дунев, сега президент на федерацията ни по спортна гимнастика, спечели сребро на Игрите в Атланта'96, отново донесе успех за България.

Младият талант добави и сребърен медал на прескок, като само малка неточност при приземяването го лиши от още една титла, предава Бтв Спорт.

Още един повод за радост донесе Йоан Иванов, който завоюва сребро на успоредка.

Никол Стоименова нямаше ден. Тя падна два пъти от гредата и завърши на девето място.

В събота Давид Иванов донесе първата титла за България на кон с гривни.

