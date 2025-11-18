реклама

Още в първия ден от встъпването си в длъжност: Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас"

18.11.2025 / 13:38 0

Булфото

Назначеният за специален търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов освобожава Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет (УС) на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и отнема правомощията му да представлява дружество. 

Това става с решение на Спецов по силата на чл. 27 в, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, което той е взел още в първия ден от встъпването си в длъжност като особен търговски представител на четирите  дружествата от групата „Лукойл“ в България, сред които и на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Решението на Спецов е публикувано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, предаде БТА. 

С решението на Спецов Маняхин запазва единствено мястото си като член на УС на “Лукойл Нефтохим Бургас“. 

Промените още не са вписани в Търговския регистър, като в момента тече обработка на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружеството. 

Що се отнася до другите три компании, част от руската група „Лукойл“ в България – „Лукойл Ейвиейшън България“, „Лукойл-България Бункер“ и “Лукойл-България“, още няма предприети действия, подобни на споменатите вече около “Лукойл Нефтохим Бургас“, сочи справка в Търговския регистър.  

С вписаните на 17 ноември обстоятелства за управители в „Лукойл Ейвиейшън България“ са вписани руският гражданин Михаил Сизов и особеният търговски управител Румен Спецов. 

Двамата са управители и на „Лукойл-България Бункер“. 

Румен Спецов и Александър Величков са вписани като управители на “Лукойл-България“. 

Кандидатурата за особен търговски представител на бившия изпълнителен директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов беше предложена и одобрена на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Премиерът Росен Желязков премина към процедурата за избор на търговския представител веднага, след като последните  промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха обнародвани в Държавен вестник в края на миналата седмица.  

 

