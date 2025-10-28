Осигурен е автобус за феновете на Спартак за мача в Добрич

Снимка ФБ

Ръководството на Спартак осигури автобус за феновете за мача в събота в Добрич.

Ето какво написаха на страницата на "соколите" във Фейсбук:

Организиран транспорт за мача с Добруджа!

Соколи, на 1.11.2025г. /събота/ гостуваме в Добрич, където момчетата на Гьоко Хаджиевски ще се изправят срещу тима на Добруджа.

Организираме транспорт за привържениците, желаещи да покажат своята подкрепа от трибуните в Добрич.

Цена: 7 лв.

Записване: На място във феншопа на ст. “Спартак”!

Потегляне: 10:00 ч. от ст. "Спартак".

Двубоят е от 12:00 ч.

Призоваваме да побързате със записването поради големия брой желаещи да пътуват!

