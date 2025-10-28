Осигурен е автобус за феновете на Спартак за мача в Добрич
Снимка ФБ
Ръководството на Спартак осигури автобус за феновете за мача в събота в Добрич.
Ето какво написаха на страницата на "соколите" във Фейсбук:
Организиран транспорт за мача с Добруджа!
Соколи, на 1.11.2025г. /събота/ гостуваме в Добрич, където момчетата на Гьоко Хаджиевски ще се изправят срещу тима на Добруджа.
Организираме транспорт за привържениците, желаещи да покажат своята подкрепа от трибуните в Добрич.
Цена: 7 лв.
Записване: На място във феншопа на ст. “Спартак”!
Потегляне: 10:00 ч. от ст. "Спартак".
Двубоят е от 12:00 ч.
Призоваваме да побързате със записването поради големия брой желаещи да пътуват!
