Осигурено е финансиране за реставрация на Аквариума във Варна

Булфото

Осигурено е финансиране за проекта за реставрационни и укрепителни дейности за сградата на Аквариума във Варна. Това съобщи в ефира на Радио Варна архитект Владимир Попов, председател на Обществения съвет за защита на културното наследство в община Варна.

Проектът е в процес на одобрение, надяваме се скоро да започнат дейностите, каза още Попов. Сградата на Аквариума е една от знаковите във Варна, за съжаление през годините е претърпяла външни атмосферни влияния и сега се налага спешно да се предприемат дейности за нейната реставрация, допълни специалистът. Реставрацията е сложен и дългосрочен процес, който изисква професионално планиране и участие на архитекти, дизайнери и институции, каза още той.

Във Варна се намира първата в България двуезична информационна табела за сгради-паметници на културата. Тя е поставена на площад "Мусала", пред Дома на архитекта. Табелата съдържа QR-код, който препраща към онлайн портала Varna Heritage, съдържащ подробна информация за 450 сгради с културно и историческо значение във Варна, поясни Попов. По думите му, това е част от усилията да се повиши обществената осведоменост и ангажираност към опазването на градската среда.

Арх. Попов призова както институциите, така и гражданите да обръщат внимание на средата около себе си, като се грижат не само за сградите, но и за зелените площи, растенията, животните и птици – защото градът не е само архитектура, а цялостен комплекс, формиран от природата и хората. "Лесно се разрушава, трудно се запазва и още по-трудно се развива културното наследство", подчерта Попов, като посочи, че това е задача на професионалистите, но също така изисква култура и съзнателност от обществото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!