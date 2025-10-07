Осигуряват 24-часови дежурства на язовирите заради интензивните валежи

Снимка: Булфото, архив

Язовирите от областите Варна и Добрич, които се стопанисват от "Напоителни системи", разполагат с достатъчно свободен обем. Това съобщи за БНР-Радио Варна инж. Магдалина Вълкова - технически директор в централното управление на „Напоителни системи" ЕАД.

През цялата седмица са осигурени 24-часови дежурства, за да не се допускат рискови ситуации и при необходимост ще бъдат предприети своевременни действия, каза още инж. Вълкова.

Изправно е техническото състояние на язовир "Цонево", който е запълнил 30% от общия си обем. Язовир "Елешница" е запълнен на 12%. Постоянно се следи нивото им, допълни Вълкова.

От "Напоителни системи" са в непрекъсната координация с всички отговорни институции с цел недопускане на критични ситуации.

