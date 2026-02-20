Осигуряват над 1,5 млн. евро за пътя "Аспарухово – Галата" и тръбопровода на дъното на Варненското езеро

снимка: Община Варна, архив

Над 1,5 млн. евро ще бъдат осигурени за пътя „Аспарухово – Галата“ и за тръбопровода за отпадъчни води на дъното на Варненското езеро. Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна одобри предоставянето на средствата преди приемането на бюджета за тази година. Финансирането е необходимо за разплащане на извършваните дейности - строителство, строителен надзор и авторски надзор, в т. ч. недопустими за финансиране разходи съгласно действащата нормативна уредба и условията на сключени споразумения с МРРБ, които следва да бъдат поети от местната хазна, посочват от пресслужбата на ОбС-Варна.

Общо 1 087 931 евро с включен ДДС са необходими за проекта „Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро“. Проектът се реализира по споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Държавата финансира основните строително-монтажни дейности, но всички дължими данъци, включително ДДС, както и част от съпътстващите разходи, са за сметка на Община Варна.

За пътя кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“ са нужни 464 151 евро с ДДС. И този ремонт се осъществява по споразумение с МРРБ, според което част от разходите по проекта остават за сметка на общинския бюджет. Държавата не финансира дължимия ДДС по част „ВиК“, както и някои административни разходи. Освен това, по силата на Закона за държавния бюджет за 2025 г., не се покриват и разходите, свързани с индексация на строителните дейности заради инфлация.

В дневния ред за днешното заседание на комисията беше включено предложение за осигуряване на финансиране на разходи по проект „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предложението на кмета предвижда да бъдат осигурени 410 700 евро за заемообразно финансиране на разходи през първото тримесечие на 2026 г., както и малко над 1,8 млн. евро допълнително финансиране от бюджета на Община Варна за 2026 и 2027 г.

Центърът ще се помещава в сградата на бившата гимназия по текстил „Мара Тасева“ в кв. „Аспарухово“, която държавата прехвърли на общината преди няколко години. Проектът е на обща стойност 4,3 млн. лева, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост, с крайна дата на изпълнение 30 юни 2026 г.

Ремонтните дейности към момента не само че не са напреднали, те на практика са в застой. Според съветници при тази ситуация строителството няма да приключи в срок. Това поражда реален риск общината да бъде принудена да връща средства на държавата заради неизпълнение в рамките на договорените срокове.

Темата предизвика широка дискусия в зала „Пленарна“. Мнозинството заяви подкрепата си за създаването на Черноморски младежки център и подчерта, че Варна има нужда от подобна структура. В същото време бе изтъкнато, че проектът трябва да бъде изпълним в рамките на определения срок.

Съветниците решиха да отложат точката, като задължиха администрацията до сесията на 26 февруари да представи документи от Управляващия орган относно допустимостта за разделяне на проекта. Освен това те изискаха становища от изпълнителите, удостоверяващи възможността строителството и отчитането на проекта да приключат до 30 юни 2026 г. При липса на такава гаранция ще трябва да се търси алтернативен вариант за реализиране на Черноморския младежки център.

В момента тече програма на Министерство на младежта и спорта за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026 – 2028 г. Варна има възможност да кандидатства по процедурата, като максималният размер на безвъзмездната помощ е 75 хил. евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 13 март 2026 г.

Въпреки че Черноморският младежки център все още не е изграден, Варна може да подаде проектно предложение. Финансирането ще бъде получено след реалното започване на дейността на центъра.

Членовете на комисията дадоха съгласието си общината да кандидатства и при одобрение на проекта и подписване на договор да бъдат осигурени до 15 хил. евро за мостово финансиране от бюджета за 2026 г. Сумата представлява до 20% от общата стойност на проекта и ще бъде възстановена след получаване на средствата по програмата.

В дневния ред фигурираше и предложение на кмета относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. Решението предвижда Община Варна да сключи договор за кредит с Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме дълг с цел финансиране и рефинансиране на инвестиционни разходи за изпълнението на проект „Изграждане на подпорни стени, стационар и бункер за линеен ускорител с прилежащи към него технически и спомагателни помещения в УПИ VII-1783, 2628, кв. 151 по плана на 29-ти МР на гр. Варна, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков-Варна” ЕООД“. Максималният размер на дълга е почти 4,1 млн. евро. Предложението обаче не получи необходимата подкрепа от комисията.

