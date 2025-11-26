Осигуряват за медиите втора зала с конферентна връзка за мярката на варненския кмет

Снимка: Булфото

Осигуряват за медиите втора зала, в която ще могат да проследят заседанието по делото за промяна на мярката на Благомир Коцев с конферентна връзка, съобщават от Окръжен съд - Варна.

Тази организация се прави заради малките съдебни зали и засиления обществен интерес, както и с оглед осигуряване публичността и прозрачността в работата на съда, уточняват оттам.

Разглеждането на делото ще се проведе в зала № 109, а за представителите на медиите е предвидена отделна зала № 103 на Гражданско отделение, посочва Радио Варна.

В зала № 109 ще бъдат допуснати само страните по делото – подсъдимият Благомир Коцев и роднини, адвокатите му, прокурорите по делото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!