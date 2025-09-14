Оскъдна реколта от гордостта на Родопския край тази година

Снимка: Булфото, архив

Реколтата от смилянски фасул е по-оскъдна от обичайните добиви, каза за БТА кметът на Смилян Чавдар Червенков. Според него по-малкият добив е заради горещото и сухо лято.

Преобладаваща част от производителите на фасул успяха да осигурят поливане на посевите, но горещините се оказаха фатални за развитието на деликатесния сорт, отбеляза кметът. При продължителни температури над 29-30 градуса, цветовете на смилянския фасул окапват, обясняват фермери.

Прибирането на реколтата все още продължава, но очакванията са за близо 50% по-малки количества от други години.

Цените на новата реколта фасул засега не са оповестени, тъй като продажбите не са започнали.

Редовни клиенти се обаждат в Смилян, за да предплатят доставки на фасул и обясняват, че ще приемат каквато и да е цената, тъй като държат на качеството, каза пред БТА производителят Снежана Кичукова.

Традиционният празник на смилянския фасул ще бъде от 24 до 26 октомври, информират от кметството.

