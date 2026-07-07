Осми ден издирват 11-годишната Наталия

Кадър Гугал мапс

Полицията във Варненско е на крак. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок.

Търсенето се разшири и стигна няколко области, съобщи Нова.

А до момента от мъжа и детето няма следи.

Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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