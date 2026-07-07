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Основателят на "ДаллБогг: Живот и здраве": КФН отнема лиценза ни по несъществуваща методика

07.07.2026 / 20:02 2

Кадър БТВ

С нищо не съм съгласен от мотивите на КФН. Лицензът беше отнет преди месец, след като 15 месеца по-рано дружеството бе задушавано. Това заяви основателят на "ДаллБогг: Живот и здраве" и представител на акционерите Тихомир Каменов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му дружеството имало рекорден премиен проход.

Той отрече компанията да не е изплащала щети. Според него определението „лошо пазарно поведение“ е една фалшива новина.

„Ние сме платили голяма част от щетите. Оставили сме пари в Гаранционния фонд, но той не е платил нищо в последния месец“, увери Каменов.

Това е здраво дружество, което се опитаха да разболеят, смята той.

„Такава методика не съществува, по която КФН отнема лиценза ни“, изтъкна основателят на застрахователното дружество.

По думите му атаката е защото са най-бързо развиващите се на пазара и с най-висок рейтинг. Той обобщи, че това е завладяната държава.

"ДаллБогг: Живот и здраве" е пълна с пари. Как така липсват? Искат да фалират дружеството? Те го водят умишлено към фалит“, подозира Тихомир Каменов. Той разкри, че има запис как се коментира фалита на компанията и вече били дадени на прокуратурата.

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Коментари
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MrBean (преди 12 минути)
Рейтинг: 229969 | Одобрение: -2051
ДалБогдърво за вас измамници. Скоро империята Ковачки ще се срине! Но ще повлече цели региони във финансова яма!
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cron1 (преди 34 минути)
Рейтинг: 160836 | Одобрение: -23394
Само заради името, трябва да ви отнемат лиценза!!! Не стига, че е написано неграмотно, ми и фирми, ползващи името на Бог, трябва да се забранят!!! То е патентовано от църквата и никой няма право, да го ползва!!!
Марио Кроненберг

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