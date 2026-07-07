Основателят на "ДаллБогг: Живот и здраве": КФН отнема лиценза ни по несъществуваща методика

Кадър БТВ

С нищо не съм съгласен от мотивите на КФН. Лицензът беше отнет преди месец, след като 15 месеца по-рано дружеството бе задушавано. Това заяви основателят на "ДаллБогг: Живот и здраве" и представител на акционерите Тихомир Каменов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му дружеството имало рекорден премиен проход.

Той отрече компанията да не е изплащала щети. Според него определението „лошо пазарно поведение“ е една фалшива новина.

„Ние сме платили голяма част от щетите. Оставили сме пари в Гаранционния фонд, но той не е платил нищо в последния месец“, увери Каменов.

Това е здраво дружество, което се опитаха да разболеят, смята той.

„Такава методика не съществува, по която КФН отнема лиценза ни“, изтъкна основателят на застрахователното дружество.

По думите му атаката е защото са най-бързо развиващите се на пазара и с най-висок рейтинг. Той обобщи, че това е завладяната държава.

"ДаллБогг: Живот и здраве" е пълна с пари. Как така липсват? Искат да фалират дружеството? Те го водят умишлено към фалит“, подозира Тихомир Каменов. Той разкри, че има запис как се коментира фалита на компанията и вече били дадени на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!