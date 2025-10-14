Основателят на КУБ Невзоров се обърна към прокуратурата заради твърдение за участието му по делото срещу кмета на Варна

Основателят на КУБ Корпорация Олег Невзоров подаде сигнал до прокуратурата на Република България относно недопустими действия на журналистката Соня Колтуклиева, която е заявила, че той уж е давал показания срещу кмета на Варна.

В публикация във Facebook Невзоров определи това като атака, насочена към дискредитиране на личността му и подчерта, че подобни публикации нарушават професионалните стандарти на журналистиката и застрашават сигурността на него и на семейството му.

„Като продължение на твърдото ми решение да се противопостав в Прокуратурата бе подаден сигнал с искане да бъде извършена проверка. Няма да се поколебая да потърся обезщетение за личните неимуществени вреди и за репутационните щети на КУБ Корпорация“ — съобщи Невзоров.

От КУБ подчертават, че през последните месеци в интернет и медиите активно се разпространяват материали с тежки, но безпочвени обвинения срещу корпорацията. Представители на компанията заявяват, че занапред ще защитават позицията си срещу подобни твърдения в съда.

Справка: Делото срещу кмета на Варна е свързано със съмнения за изнудване във връзка с общинска поръчка за хранене на уязвими групи. Към момента разследването продължава.

