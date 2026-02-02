Основателят на хор "Йоан Кукузел" Таня Доганова-Христова: Нося бремето на предците си

кадър: Bulgaria ON AIR

Нося бремето на предците си. Това заяви основателят на световноизвестния хор "Йоан Кукузел" Таня Доганова-Христова в предаването "Операция История".

"Аз мисля, че няма нищо по-ценно от това човек да уважава родовата си памет и да я пренася в поколенията напред. Длъжен е да остави това, което преди него са направили, което той е длъжен да направи, и да остави на следващите поколения. А Догановият род и другият род на майка ми са уникални - едните са дарители и другите са дарители, едните са строители и другите са строители", разказа още Христова пред Bulgaria ON AIR.

Тя си спомни за началото на хора и разказа интересни подробности за основаването му. Христова призна, че не съжалява, че е отказала различни покани за работа от чуждестранни компании.

"Не съжалявам, защото съм длъжна до последния си дъх да дам това на моя народ, на нашите български деца", сподели Христова.

На финал тя отправи пожелание към българите.

"Да се прекланят пред името България, защото то е най-старо на нашия континент, защото България е изумителна страна с такава природа, че трябва лично да се познава от всеки един. Всички да бъдат здрави, много работливи, само в името на нашата страна. Тогава ще накараме всички навсякъде да ни се кланят", подчерта Христова.

