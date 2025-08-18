Основен български зеленчук поевтиня

Пиксабей

Рязко вдигнаха цените на краставиците през миналата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Само за седмица краставиците са поскъпнали с над 22 на сто и на едро ги продават средно по 2,15 лв. за кг.

Тиквичките също са поскъпнали значително - с близо 18 на сто за седмица, и по борси и тържища ги продават средно по 1,42 лв. за кг. Лимоните поскъпнаха с 6,26% и цената им на едро достигна 4,38 лв. за кг., пише Блиц.

От основните плодове и зеленчуци през изминалата седмица най-много поевтиняха зелените чушки. Цената им на едро е намалена с 13,61% средно до 1,93 лв. за кг.

Червените чушки поевтиняха с 3,63% до 2,76 лв. за кг. Цената на доматите се понижи с 9,47 на сто и на едро ги продават средно по 2,37 лв. за кг. Зелето и картофите също поевтиняха, съответно с малко над 6 на сто и с 4,62%. В резултат на борси и тържища продават зелето средно по 0,90 лв. за кг, а картофите по 0,99 лв. за кг.

Сиренето, кашкавалът, яйцата и киселото мляко продължиха да поскъпват. Но прясното мляко малко е поевтиняло средно до 2,32 лв. за литър на едро. Цената на сиренето на едро е средно 11,74 лв. за кг, а на кашкавала - 17,57 лв.

Но цените на дребно са значително по-високи. Преди дни от КНСБ изнесоха данни, според които разликата между цените на сиренето на едро и дребно е 70 на сто.

Без да броим плодовете и зеленчуците, през изминала седмица най-много е поскъпнало олиото - с 4,53% средно до 3,23 лв. за литър на едро.

Поскъпването на киселото мляко само за седмица е с 3,28% и кофичка от 400 гр на едро струва средно 1,45 лв. Поскъпването на брашното е с 2,9% за седмица до 1,56 лв. за кг на едро. Малко са поскъпнали зрелият боб и лещата, но оризът е поевтинял с близо 3 на сто средно до 3,26 за кг на едро.

