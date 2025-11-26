Основен ремонт на Аспаруховия мост: най-рано ето кога

Снимка: Petel.bg

Основният ремонт на Аспаруховия мост вероятно ще стартира в началото на 2027 г. Това каза Георги Кулински, председател на Транспортната комисия към Общинския съвет във Варна. Той коментира темата след среща с министъра на регионалното развитие, на която е била обсъдена необходимостта от цялостно обследване и проектиране.

По думите на Кулински възлагането на обследването на моста вече е факт, но финансиране за самия основен ремонт все още няма заложено в държавния бюджет, предава Радио Варна.

В бюджета, който предстои да се гласува, няма предвидени средства за Аспаруховия мост. Реалистичните срокове показват, че след обследването и проектирането, процедурите за избор на изпълнител ще отнемат време, допълни експертът.

Очакванията са експертизата да бъде готова не по-рано от март 2026 г., като Кулински уточни, че този срок е оптимистичен предвид сложността на обследването, което обхваща подводните части и здравината на колоните и пилотите.

На въпрос за състоянието на съоръжението и опасността от компрометиране Кулински припомни, че в момента се извършват регулярни, санитарни ремонти най-компрометирани участъци.

Кулински каза още, че успоредно с проекта за ремонта ще бъде разработена и система за автоматизиран контрол на трафика.

Ще се използват интелигентни решения с изкуствен интелект за отклоняване на товарния трафик и облекчаване на движението по време на ремонта, разясни експертът.

