Основната заплата на висш магистрат става близо 4900 евро

ВСС одобри пет процента увеличение на възнагражденията в съдебната система

Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри актуализация от 5% на възнагражденията на магистратите и служителите в съдебната власт, считано от 1 януари 2026 година. Решението е взето днес, 5 февруари, в 12:29 часа, съобразно действащата нормативна уредба, предаде Дунав мост

Настоящото повишение е съобразено с ограниченията на държавния бюджет, тъй като основният закон за финансите за 2026 година все още не е приет. Поради тази причина кадровиците приложиха разпоредбите на удължителния закон, който допуска еднократна индексация, равна на официалната годишна инфлация.

Новите размери на възнагражденията

След приетата актуализация основните заплати на магистратите на върховно ниво достигат 4874 евро (досега 9079 лева). На апелативно ниво възнагражденията стават 4032 евро, а съдиите и прокурорите на окръжно ниво в София ще получават 3606 евро. За колегите им в останалите окръжни съдилища и прокуратури в страната сумата е 3334 евро.

В Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура заплатите се повишават до 2928 евро, а в районните структури в провинцията – до 2630 евро.

Възнагражденията на младшите магистрати също са актуализирани и вече са в размер на 2450 евро (досега 4564 лева). Добавките за ранг също нарастват с 5%. За първи ранг сумата е 258 евро, за втори – 354 евро, а за трети ранг – 397 евро.

Освен основните заплати, съдиите, прокурорите и съдебните служители продължават да получават законово предвидените допълнителни възнаграждения за стаж и ранг, както и средства за работно облекло.

